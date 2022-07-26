Tercihte “Büyük Buluşma” Okan’da

İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 13.00’te düzenlenecek Büyük Buluşma’da rektör, rektör yardımcıları, dekanlar ve akademisyenler üniversite adaylarıyla bir araya gelecek. Adaylar tercih edecekleri bölümler hakkında bilgi alacak.



İstanbul Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde ise tercihin usta isimleri Salim Ünsal, Cihan Yeşilyurt, Alparslan Dartan ve Onur Soğuk tercih yaparken dikkat edilecekleri paylaşacak.



Panelin ardından fakülte etkinlikleri ile devam edecek “Büyük Buluşma” uzmanlarla yapılacak tercihin ardından sona erecek. İstanbul Okan Üniversitesi Tercih Tanıtım Günleri 5 Ağustos Cuma gün bitimine kadar Tuzla Kampüste devam edecek.