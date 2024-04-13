Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı2024-TUS 1. Dönem  sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.



Buna göre; TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.



TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.