Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı2024-TUS 1. Dönem  sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ilk TUS sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Takvime göre, TUS/1 sonuçları nisan ayında ilan edilecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı2024-TUS 1. Dönem  sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 sonuçları için bekleyiş sürüyor. 17 Mart tarihinde yapılan TUS sınavının ardından, sonuç araştırmaları hız kazandı. 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı2024-TUS 1. Dönem  sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.

Buna göre; TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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