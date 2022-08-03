TPAO'dan öğrencilere 6 bin TL burs

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzaladığı protokol kapsamında, öğrencilere aylık 6 bin liraya kadar burs verilecek.

Haberler - NTV Haber 03.08.2022 - 14:27

TPAO'dan öğrencilere 6 bin TL burs

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzalanan protokol kapsamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda iki ön lisans programındaki öğrencilere burs imkanı sağlanacak.

Petrol endüstrisindeki insan kaynağını geliştirmek amacıyla imzalanan protokolle, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda iki ön lisans programı açıldı.

Bu programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler, öğrenim süresi boyunca burs almaya hak kazanacak.

İŞE ALIMDA ÖNCELİK 

Programları başarıyla tamamlayan öğrencilere, TPAO'nun alt şirketinde işe alım süreçlerinde öncelik tanınanacak.

Proje ile açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyenlerin yetiştilmesi hedefleniyor.

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