Trabzon Üniversitesi'ne 42 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesi'ne 42 akademisyen alınacağı duyuruldu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesi ile Devlet Konservatuvarına birer profesör atanacak. Fatih Eğitim ve İlahiyat fakültelerinde ise birer doçent görevlendirilecek.



Fatih Eğitim ve İlahiyat fakülteleri ile Çarşıbaşı ve Beşikdüzü Meslek yüksekokullarına ikişer, Devlet Konservatuvarı, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Spor Bilimleri ve Hukuk fakülteleri ile Uygulamalı Bilimler ve Tonya Meslek yüksekokullarına birer doktor öğretim üyesi alınacak.



Rektörlük örgütü bünyesine 9, Çarşıbaşı Meslek Yüksekokuluna 5, Tonya Meslek Yüksekokuluna 4, Devlet Konservatuvarına da 1 öğretim görevlisi atanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



Fatih Eğitim Fakültesine 3, İlahiyat Fakültesine ise 2 araştırma görevlisi alınacak.



Kadrolara başvurular, 13 Ocak'a kadar "personel.trabzon.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

