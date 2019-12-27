Trakya Üniversitesi Orkestrası'ndan bin öğrenciye eğitim desteği

Ünlü film müziklerinin beyaz perde eşliğinde sunulduğu gecede, Barış Manço Şarkıları, tangolar, “My Way” gibi klasikler sunuldu. Klarnet Sanatçısı Oktay Bağirov, Ses Sanatçısı Dr. Bülent Halvaşi’nin solistliğinde, Trakya Üniversitesi Gençlik ve Çocuk koroları ile İrina Usta’nın bale öğrencileri; Orkestra ile Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi sahnesinde, özel ses ve ışık tasarımıyla buluştu. Koreograf ve Dansçı Barış Jackson; Dr. Sela Can Dökmeci’nin konser için düzenlediği üç şarkılık “Michael Jackson Hits” düzenlemesi eşliğinde ve ardından küçük dansçılarıyla, unutulmaz Jackson figürleri sergileyerek büyük beğeni topladı. Salonu tamamen dolduran dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.



Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde kurulan ve öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile her seviyeden öğrencilerin oluşturduğu Balkan Senfoni Orkestrası, Keman Sanatçısı ve Konservatuar Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer idaresinde çalışmalarını ve düzenli konserlerini sürdürüyor.



Konserin çok anlamlı olduğunu ve 1000 öğrencinin daha eğitimine destek oldukları için gururlandıklarını ifade eden Zafer; “arkadaşlarımız canla başla ve tüm yoğunluklarına rağmen bu konser için hazırlandı. Fedakârlıkla ve özenle çalışmaları; dinleyicilerimizin de takdiriyle güç oldu, 1000 öğrenciye imkan oldu. Hani insan bazen diyor ki; ‘onlar yeterki okusun, biz onlar için konser veririz.” Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun önayak olduğu Trakya’nın ve üniversitenin gençleri için projeler arasındaki en kıymetlilerinden birinin, değerini ve hedefini bulmasını, sevinçle karşılıyoruz. Arkadaşlarımla ve Üniversitemle gurur duyuyorum” dedi. Arnavutluk depremzedeleri yararına da, orkestranın yeni bir yardım konseri için hazırlandığı bildirildi.