TÜİK'ten araştırma: Üniversite mezunlarında istihdam yüzde 71

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri araştırmasına ilişkin sonuçları paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 71 olarak belirlendi. Bu oran ön lisans mezunları için yüzde 63 olarak hesaplandı.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi ise 13,5. Çalışma kapsamında, istihdam oranı en yüksek olan eğitim ve öğretim alanları da belirlendi.

BİRİNCİ SIRADA SAĞLIK VE REFAH VAR

Birinci sırada yüzde 82,7 7 ile sağlık ve refah var.

Eğitim yüzde 77,8 ile ikinci; Mühendislik, imalat ve inşaat ise yüzde 77,8 ile üçüncü sırada.

EN YÜKSEK İSTİHDAM İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİNDE

En yüksek istihdam oranına sahip lisans bölümü ise yüzde 96,6 ile işitme engelliler öğretmenliği oldu.

İş bulma süresi sağlık ve refahta 7,7 ay; eğitimde 10,9 ay, mühendislik, imalat ve inşaatta 11 ay olarak belirlendi.

EN YÜKSEK KAZANÇ PİLOTAJDA



Çalışma kapsamında, lisans mezunlarının kazanç durumları da incelendi.



Aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.