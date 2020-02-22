Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Sınıf tekrarını olumlu buluyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıfta kalmanın olmamasının eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğüne yol açtığına, dört işlemi bilmeden lisenin bitirilmesine dikkat çekerek, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren, ortaokul ve liselerde sınıf tekrarı sistemine yeniden geçileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk’un açıklamalarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sınıf tekrarı açıklamasını olumlu bulduklarını söyledi. "Ne yaparsam yapayım zaten sınıfı geçiyorum" düşüncesinin öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkilediğini bildiren Geylan, “Sınıf tekrarı ihtimali, öğrenme sürecinde öğretmenin etkisini artıracaktır” diye konuştu.

Genel Başkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sınıf tekrarı açıklamasını yerinde buluyoruz. Bu yaklaşım, MEB’in öğretmenler odasına kulak verdiğini gösteriyor, bu itibarla teşekkür ediyorum. Şu bir gerçektir ki ‘Ne yaparsam yapayım zaten sınıfı geçiyorum’ düşüncesi öğrencimizin derse karşı motivasyonunu olumsuz etkilenmekte. Öte yandan, öğretmen not verendir. Dolayısıyla sınıf tekrarı ihtimali, öğrenme sürecinde öğretmenin etkisini artıracaktır. Notun belirleyici olması, sınıfta kalmanın geri gelmesi, aslında velinin çocuğunu daha iyi tanıması ve fark etmesini de sağlayacaktır. Bu durum, aynı zamanda velinin çocuğu üzerinde gerçekçi beklenti oluşturmasının yanı sıra öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre doğru yönlendirilmesine de katkısı olacaktır.”

