Türk Eğitim-Sen'den öğretmenlere "afet tazminatı ödensin" talebi

Türk Eğitim-Sen, öğretmenlere "afet tazminatı ödensin" talebinde bulundu.

Geylan, yazılı açıklamasında, sendika olarak yıllardır elverişsiz koşulların hakim olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlere zorunlu hizmet tazminatı ödenmesini dile getirdiklerini belirtti.



Zorunlu hizmet tazminatıyla bu bölgelerde öğretmen istikrarının sağlanacağına, öğretmenlerin teşvik edileceğine dikkati çeken Geylan, şunları kaydetti:



"Bu önerimiz, hükümetin 2018 yılında duyurduğu 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile de teşvik adı altında taahhüt edilmişti. Şimdi benzer bir durum da deprem bölgesi için geçerli hale gelmiştir. Afetin etkilediği illerimizde büyük yıkımlar söz konusu olmuş, çok büyük hasarlar meydana gelmiştir. Bırakın eğitim öğretim faaliyetlerini sağlıklı yürütmeyi, günlük hayatın sürdürülmesini dahi kısıtlayan çok önemli problemler yaşanmaktadır. Dolayısıyla, tüm bu sıkıntılara rağmen bölgede görev yapan ya da yapacak olan öğretmenlerimize afet tazminatı adı altında bir ek ödeme mutlaka yapılmalıdır."



Geylan, depremden etkilenen öğretmenlerin bölgede koşullar iyileştirilinceye kadar başka illere nakil ve görevlendirmesinde kolaylık sağlanması gerektiğini vurguladı.​​​​