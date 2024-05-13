"Türkçe Dört Beceri Sınavı" tamamlandı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ilk uygulaması yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre 2 yıllık döngüler halinde yapılmasına karar verilen Türkçe Dört Beceri Sınavı'nın ikincisi bu yıl gerçekleştirildi.



Sınav, uluslararası standartlarda tasarlanan elektronik sınav (e-Sınav) salonlarında tümüyle elektronik ortamda, öğrenci adına tanımlanmış bilgisayarlarda gerçekleştirildi. 2024 yılı uygulamasına, 4, 7. ve 11. sınıflardan toplam 10 bin 635 öğrenci katıldı.

Dünya genelinde uygulanan dil sınavlarının kalitesini değerlendiren ALTE (Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği) kuruluşu tarafından denetlenen ve Q-Mark kalite belgesi almaya hak kazanan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, e-Sınavın hazırlanması ve uygulanması sürecini de ALTE'nin standartlarına uygun olarak yürüttü.



AÇIK UÇLU SORULAR DA SORULDU



Sınavda öğrencilere yöneltilen çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular, Türkçe dersi öğretim programı, ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programı, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Sınavı (ABİDE) yeterlikleri ve 21. yüzyıl becerileri incelenerek oluşturulan düzeylere göre alanında uzman ekiplerce hazırlandı.