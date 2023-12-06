Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) 12 Kasım 2023 tarihinde uygulandı. Sınavın üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları; 08.12.2023 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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