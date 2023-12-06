Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimiyle sonuç tarihi paylaşıldı. Takvime göre, YÖS/2 sonuçları aralık ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, 2023-TR-YÖS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) 12 Kasım 2023 tarihinde uygulandı. Sınavın üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları; 08.12.2023 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...