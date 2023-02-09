Son dakika haberi!

Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi.

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Özer, ''Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi Meclis'te kabul edildi Haberi Görüntüle

Öte yandan Bakan Özer, NTV canlı yayınında deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağını da açıklamıştı.



Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Mahmut Özer bir açıklama yaparak tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurmuştu. Buna göre; okullarda eğitim 13 Şubat'ta başlayacak.