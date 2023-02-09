Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar ara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar ara

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Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi. 

Açıklama Milli Bakanı Mahmut Özer'den geldi. 

Özer, ''Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." açıklamasında bulundu. 

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Öte yandan Bakan Özer,  NTV canlı yayınında deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağını da açıklamıştı. 

'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Mahmut Özer bir açıklama yaparak tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurmuştu. Buna göre; okullarda eğitim 13 Şubat'ta başlayacak.

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