Türkiye’nin ‘Zeka Gücü’ne 25 yeni sınıf

Turkcell’in Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırmak ve onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmelerine destek olmak amacıyla başlattığı ‘Zeka Gücü’ projesi devam ediyor. Bu kapsamda Düzce BİLSEM’de gerçekleştirilen tören ile Türkiye genelinde hizmete giren 25 yeni sınıfın toplu açılışı yapıldı.



Törene, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Düzce Valisi Cevdet Atay, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Yetenek ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu’nun yanı sıra BİLSEM öğretmen ve öğrencileri katıldı.



Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



“Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Zeka Gücü Projesi, Endüstri 4.0’ın şekillendireceği geleceğin dünyasına hazırlık noktasında ülkemizde ve dünyada sayılı projelerden biri olma özelliği taşıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarımıza eğitim verilen Zeka Gücü Teknoloji Sınıflarını, dizüstü bilgisayardan 3B yazıcıya, akıllı tahtadan elektronik ve robotik kodlama setlerine değin çok geniş teknolojik imkanlar ile donattık. Öğrencilerimiz bu sınıflarda yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimler alarak yeni projeler geliştiriyorlar."



Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar ise törende yaptığı konuşmada “Değişen ve gelişen eğitim sistemlerinde özel yetenekli öğrenciler için oluşturulacak ders materyalleri ve atölye standartları onların ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde olmalı. Turkcell’in katkısıyla ülkemizin eğitim-öğretim süreci standartlaşmış ve kalitesi artırılmış oluyor. Bu çalışmaların uzun vadede ülkemiz için katkısının büyük olacağı kanaatindeyiz. Hayata geçirilen teknoloji sınıfları, ülkemizin dört bir tarafında öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor." ifadelerini kullandı.

42 İLDE 70 TEKNOLOJİ SINIFI



Turkcell’in ‘Zeka Gücü’ projesi kapsamında son olarak açılışı yapılan 25 yeni sınıf ile birlikle toplam teknoloji sınıfı sayısı 42 ilde 70’e ulaştı. Ayrıca Zeka Gücü mobil uygulamasıyla da öğrenciler, 26 farklı dersin eğitim içeriklerine online olarak her yerden ulaşabiliyor.

Zeka Gücü Eğitim Portalı’nda Türkiye’deki tüm öğrencilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği Arduino, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil Oyun Geliştirme, Yapay Zekâ, Akıllı Ev, Derin Öğrenme gibi eğitim içerikleri yer alıyor.



8 MİLYON SAYFAYI AŞKIN İÇERİK GÖRÜNTÜLENDİ



Zeka Gücü Eğitim Portalı’nda, bugüne dek 8 milyondan fazla sayfa eğitim içeriği görüntülendi. Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında 70 bin öğrenci, kodlama ve teknoloji eğitimi aldı. Sınıflarda eğitim alan öğrencilere bugüne kadar 400 bin saat çevrimiçi robotik ve kodlama eğitimleri verildi.



Bugüne kadar 150 bin aile, 200 bin öğrenci ve eğitimciye erişen ‘Zekâ Gücü’ projesi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda şimdiye kadar 400’ün üzerinde ödül kazandı.