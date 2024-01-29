TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2024 TUS takvimi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın organize ettiği 2024-TUS 1. Dönem sınavı için başvuru süreci yakın zaman sonra başlayacak. Peki, 2024-TUS 1. Dönem sınavı ne zaman? TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak?

TUS-1 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2024 TUS takvimi

2024 sınavı için başvuru süreci, Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak. Gözler şimdi sınav tarihi ve öncesinde başvuru sürecinde. İşte, 2024 TUS takvimi...

ÖSYM'nin açıkladığı "2024 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2024 TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem 17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

2024 TUS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS/1 başvuru işlemleri; 31 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?

TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

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