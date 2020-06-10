TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1.Dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ntv.com.tr 10.06.2020 - 17:03

TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2020-TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Aygün, ''22 Mayıs-03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır'' ifadelerini kullandı. 

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