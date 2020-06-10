ntv.com.tr 10.06.2020 - 17:03
2020-TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Aygün, ''22 Mayıs-03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır'' ifadelerini kullandı.
22 Mayıs-03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. @drfahrettinkoca @saglikbakanligi— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 10, 2020