TUS/2 tercihleri ne zaman bitecek? TUS tercih sonuları ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. Peki, TUS/2 tercihleri ne zaman bitecek? TUS tercih sonuları ne zaman açıklanır?

TUS/2 tercihleri ne zaman bitecek? TUS tercih sonuları ne zaman açıklanır?

Adaylar tercihlerini ’nin resmi internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. Tercih işlemleri devam ederken bir yandan da sonuç tarihi gündeme geldi. İşte, 2023- 2. Dönem tercihlerinde son bilgiler...

Tercihte bulunacak adayların 2023-TUS 2. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin, 1-9 Kasım tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-TUS 2. Dönem tercih sonuçları için henüz tarih belli değil.

Bu konuda ÖSYM'den açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

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