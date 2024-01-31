TUS başvuruları başladı: 2024 TUS 1. dönem başvuruları nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

2024 TUS başvurularının erişime açılmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvuruların nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak olan TUS başvuruları 8 Şubat'ta sona erecek. Peki, 2024 TUS 1. dönem başvuruları nasıl yapılır?



2024 TUS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI



2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.



Sınavlara başvurular, 31 Ocak-8 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.



TUS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını 31 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.



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