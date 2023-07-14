TUS başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM TUS/2 başvuru tarihleri)

2023 TUS/2 başvuruları, TIP fakültesi mezunları tarafından merakla sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, TUS başvuruları için takvim belli oldu. İşte ayrıntılar.



TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



TUS başvuruları için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim sonrasında TUS/2 başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; TUS/2 başvuruları 4-14 Ağustos tarihinde yapılacak.

2023 TUS/2 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; TUS sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.