imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

TUS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den duyuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı 1. dönem sınavları 17 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

TUS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den duyuru

soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. 'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

TUS CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

ÖSYM, 2024-TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.

Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci 27 Mart saat 23.59'da sona erecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...