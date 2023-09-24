TUS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? TUS/2 soruları ve cevapları ÖSYM'den bekleniyor

2023-TUS 2'nci dönem 14 ilde, 2023-STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönem ise Ankara'da yapıldı. İki sınav şeklinde yapılan 2023-TUS 2'nci dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı. Sınavlar 100 sorudan oluştu ve cevaplama süresi 135 dakika oldu.



ÖSYM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?



TUS sınav sonucu 19 Ekim tarihinde açıklanacak.



TUS CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI MI?



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu)

oturumlarına ait cevap anahtarları yayımlandı.



24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 24 Eylül 2023 tarihinde saat 18.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 4 Ekim 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.



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