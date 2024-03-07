TUS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (TUS sınav yerleri sorgulama)

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı



17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 7 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



DİKKAT!



17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2024-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2024-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.