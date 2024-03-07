TUS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (TUS sınav yerleri sorgulama)

2024-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren TUS sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

TUS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (TUS sınav yerleri sorgulama)

2024- 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı sınav giriş belgeleri tarafından erişime açıldı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI

2024 TUS/1 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimi sonrasında 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; TUS 1. dönem sınavları 17 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

TUS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (TUS sınav yerleri sorgulama) - 1

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 7 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2024-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2024-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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