TUS sınavı ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM TUS sınav tarihi)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS/1) için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimiyle birlikte TUS başvuru ve sınavı tarihi belli olmuştu. 31 Ocak'ta başlayan bu yılın ilk TUS sınavı için başvurular 2 Şubat'ta sona erdi. Peki, TUS sınavı ne zaman yapılacak?

TUS sınavı ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM TUS sınav tarihi)

2024 /1 sınav tarihi, tıp okuyan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TUS sınavına katılarak başarı sağlamak ve hastanelerde doktor veya asistan olarak göreve başlamak isteyen kişiler, TUS sınavının yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2024 TUS ne zaman yapılacak?

2024 TUS/1 BAŞVURULARI SONA ERDİ

TUS/1 başvuru işlemleri 31 Ocak tarihinde başladı ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona erdi.

TUS sınavı ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM TUS sınav tarihi) - 1

2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimi sonrasında bu yılın ilk TUS sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...