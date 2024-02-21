TUS sınavı ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM TUS sınav tarihi)

2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimi sonrasında bu yılın ilk TUS sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.