TUS sınavı ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM TUS sınav tarihi)

2024 TUS/1 sınav tarihi, tıp okuyan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TUS sınavına katılarak başarı sağlamak ve hastanelerde doktor veya asistan olarak göreve başlamak isteyen kişiler, TUS sınavının yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2024 TUS ne zaman yapılacak?
2024 TUS/1 BAŞVURULARI SONA ERDİ
TUS/1 başvuru işlemleri 31 Ocak tarihinde başladı ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona erdi.
2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimi sonrasında bu yılın ilk TUS sınavı için tarih belli oldu.
Buna göre; TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.
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