TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM TUS sınavı sonuç tarihi)

TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Eylül tarihinde tamamlanan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte TUS sonuç tarihi belli oldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 14:52

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM TUS sınavı sonuç tarihi)

ÖSYM tarafından bu yıl ikincisi gerçekleşen TUS sınavı 2. dönem sınav sonuçları için, adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 TUS sonuç takvimi sonrasında, sınavın sonuçlarının açıklanacağı gün belli oldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 4 Eylül tarihinde gerçekleşen TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında TUS sonuç tarihi açıklandı.

Buna göre; TUS sınav sonuçları 29 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM TUS sınavı sonuç tarihi) - 1

TUS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

TUS sınavına giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 04 Eylül 2022 tarihinde saat 19.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır.

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