TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2O23 TUS/2 sonuç tarihi

2023-TUS 2'nci dönem 14 ilde, 2023-STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönem ise Ankara'da yapıldı. İki sınav şeklinde yapılan 2023-TUS 2'nci dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı. Sınavlar 100 sorudan oluştu ve cevaplama süresi 135 dakika oldu. İşte, 2O23 TUS/2 sonuç tarihi...



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile 2023- Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönemi sonuçları için tarih belli oldu.



TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.

