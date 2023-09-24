TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2O23 TUS/2 sonuç tarihi

ÖSYM Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem sınavları bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından şimdi de sonuçlar gündemde. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2O23 TUS/2 sonuç tarihi

2023- 2'nci dönem 14 ilde, 2023-STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönem ise Ankara'da yapıldı. İki sınav şeklinde yapılan 2023-TUS 2'nci dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı. Sınavlar 100 sorudan oluştu ve cevaplama süresi 135 dakika oldu. İşte, 2O23 TUS/2 sonuç tarihi...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile 2023- Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönemi sonuçları için tarih belli oldu.

TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...