TUS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM TUS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı)

Doktorluğa ilk adımı atabilmek için 2024 TUS/1 sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçları için geri sayıma başladı. TUS sınav sonuçları için tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında duyurulmuştu. Peki, 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



2024 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yılın ilk TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024



sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.



Buna göre; TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.



TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.



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