TUS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM TUS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan Tıp Fakültesi mezunları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ilk TUS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TUS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM TUS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı)

Doktorluğa ilk adımı atabilmek için 2024 /1 sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçları için geri sayıma başladı. TUS için tarih, tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında duyurulmuştu. Peki, 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2024 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yılın ilk TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024

sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.

Buna göre; TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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