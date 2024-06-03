TUS tercih sonuçları açıklandı (2024 TUS 1. Dönem tercih sonuçları sorgulama ekranı)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) tercih sonuçları açıklandı. 20-28 Mayıs tarihlerinde tamamlanan TUS tercih işlemlerinin ardından, tercih işleminde bulunan doktor adayları sonuçlarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

TUS tercih sonuçları açıklandı (2024 TUS 1. Dönem tercih sonuçları sorgulama ekranı)

2024 1. dönem tercih sonuçları, sınavdan aldıkları puana göre tercih işleminde bulunan birçok aday tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte ayrıntılar...

TUS/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20-28 Mayıs'ta tercihleri alınan 2024-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

TUS/1 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/2 ne zaman? Geç başvuru tarihi belli oldu (2024 ALES/2 sınav tarihi)

ALES/2 ne zaman? Geç başvuru tarihi belli oldu (2024 ALES/2 sınav tarihi)

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB okulların kapanış tarihi)

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB okulların kapanış tarihi)

ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

AUZEF bitirme sınavı (final) hakkında önemli duyuru: AUZEF 3. oturum sınav saatinde değişikliğe gidildi

AUZEF bitirme sınavı (final) hakkında önemli duyuru: AUZEF 3. oturum sınav saatinde değişikliğe gidildi

YKS maratonu hafta sonu başlıyor

YKS maratonu hafta sonu başlıyor

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 başvuruları başladı (ALES başvuru kılavuzuyla ayrıntılar paylaşıldı)

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 başvuruları başladı (ALES başvuru kılavuzuyla ayrıntılar paylaşıldı)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...