TUS tercihleri başladı: 2023 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM AİS ekranı)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusu sonrasında başladı. Tıp Fakültesi mezunu kişilerin katılım sağladığı TUS sınavının ardından sonuçlar açıklanmıştı. Sonuçlara göre ÖSYM AİS ekranı üzerinden tercih yapacak olan adaylar için erişim açıldı. Peki, TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

TUS tercihleri başladı: 2023 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM AİS ekranı)

2023 2. dönem tercih işlemleri ÖSYM tarafından başladı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılan TUS tercih ekranı 9 Kasım'a kadar açık olacak. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır?

TUS TERCİH TARİHLERİ

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

işlemleri, 09 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

TUS tercihleri başladı: 2023 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM AİS ekranı) - 1

TUS 2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 01 Kasım 2023 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir.

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