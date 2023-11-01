TUS tercihleri başladı: 2023 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM AİS ekranı)

2023 TUS 2. dönem tercih işlemleri ÖSYM tarafından başladı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılan TUS tercih ekranı 9 Kasım'a kadar açık olacak. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır?



TUS TERCİH TARİHLERİ



2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



Tercih işlemleri, 09 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



TUS 2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 01 Kasım 2023 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. TUS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN