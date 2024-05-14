TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 1. dönem TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Bu yılın ilk Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu ile 2024-TUS tercih tarihleri belli olacak. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 1. dönem TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 1. dönem TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. tarafından organize edilen söz konusu sınavın sonuçlarına göre, yerleştirme başvuruları başlayacak. 2024-TUS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. İşte, TUS tercihleri hakkında son bilgiler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Mart'ta düzenlenen, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklanmıştı.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine çevrildi. TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü.

2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin mayıs ayında başlaması bekleniyor.

TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.

Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

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