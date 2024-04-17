TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2024 ÖSY TUS/1 tercih takvimi)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) tercihlerinin ne zaman yapılacağı, 17 Mart tarihinde uygulanan TUS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. TUS sınav sonucunu kontrol eden ve aldığı puanlara göre tercihte bulunacak olan doktor adayları, gözlerini TUS tercih dönemine çevirdi. Peki, 2024 TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2024 ÖSY TUS/1 tercih takvimi)

2024 dönemi için tarih araştırmaları başladı. Doktor olabilmek için bu yılın ilk TUS sınavına katılım sağlayan adaylar, tarafından paylaşılan sınav sonuçlarının ardından gözlerini TUS tercih tarihlerine çevirdi. Peki, TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine çevrildi.

TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü. 2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin önümüzdeki mayıs ayında başlaması bekleniyor.

TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2024 ÖSY TUS/1 tercih takvimi) - 1

TUS/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-TUS ve 2024 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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