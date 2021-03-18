TUS ve EUS kontenjan talepleri toplanıyor

YÖK'ün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ​"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 12/1 maddesi gereğince, 2021 2. Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri toplanacak.



Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere rektörlük personel daire başkanlıklarınca doldurulması istenilen talep bilgileri, "http://www.yok.gov.tr" Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) içerisinde yer alan "Personel İşlemleri" "TUS Kontenjan Talep Formu" sekmesinden yapılacak.



Talep bilgileri, en son 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 23.59' a kadar girilebilecek.



"Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 5/1 maddesi gereğince; 2021 Eczacılık Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) kontenjan talepleri için de Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere "http://www.yok.gov.tr", "duyurular" kısmında yer alan formdaki