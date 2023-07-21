Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuruları)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başvuruları alınmaya başlayan ücretli öğretmenlik için sonuç tarihi merak ediliyor. Bir yandan ücretli öğretmenlik sonuçları beklenirken diğer yandan ise ücretli öğretmenlik maaşları merak ediliyor. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil fakat açıklama gelir gelmez sonuçlar SMS ile duyurulacak.



Adaylar sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?



Ücretli öğretmen maaşı 2023 yılında aşağıdaki gibidir;



30 saat ücretli öğretmen maaşları 2023 yılında 7.330 TL civarındadır.



Haftalık 40 saat çalışan bir ücretli öğretmenin maaşı ise 10.000 TL civarındadır.



Açıklanan zamlardan sonra ücretli öğretmen saat ücreti 2023 yılında 51,96 TL’ye yükselmiştir. Temmuz zammından sonra ücretli öğretmenlik maaş hesaplaması ise yüzde 17,55’lik enflasyon farkı ile bu şekilde yapılabilir.