Üniversite yerleştirme döneminin sonuna gelindi…

Büyük oranda öğrenci Türkiye’de bir üniversiteye yerleştirilirken, bir kısmı yerleşmeye hak kazanamadı. Türkiye’de bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için bir fırsat kapısı Kuzey Makedonya’dan aralandı.

Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesi olan Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye’deki öğrencilerin Ekim ayına kadar kayıt yaptırabileceğini açıkladı. Konu hakkında konuşan Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem “Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesi olarak Türkiye’deki öğrenciler için kayıt tarihlerimizi uzatma kararı aldık.

YÖK tercih kitapçığındaki sayılı yurtdışı üniversite olma özelliğimiz ile öğrencilerin Türkiye’ye döndükten sonra denklik alma konusunda herhangi bir sıkıntıları olmayacaktır. Avrupa standartlarına yakışır kalitedeki eğitim anlayışımız ile her yıl yüzlerce öğrenciyi mezun ediyoruz. Açtığımız bölümler ile gençlerin gelecekte severek yapacakları meslekler kazanmalarını hedefliyoruz” dedi.

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EN CAZİP BÖLÜMLER



Uluslararası Bakan Üniversitesi’nde gençler; Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Bankacılık ve Finans, İşletme, Mimarlık, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hukuk, İdari Hukuk, Psikoloji, Siyasi Bilimler, Klinik Psikolojisi, Halkla İlişkiler, Yeni Medya ve İletişim, Grafik Tasarım, Sanat Tasarım, Moda Tasarım gibi bölümlerden %100 İngilizce eğitim alabiliyor. Öğrenciler bu sayede üniversiteden ana dil seviyesinde İngilizce öğrenerek mezun olabiliyor. Bu öğrencilere dünyanın her yerinde yüksek lisans ve doktora yapabilme fırsatını veriyor.



Geleceğini şekillendirmek isteyen öğrenciler için önümüzdeki süreçte çok daha fazla bölüm açarak, günümüz mesleklerinin önde gelen isimlerini yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Rektör Erdem; Türkiye’deki öğrencilerin en çok mühendislik, mimarlık, psikoloji ve hukuk bölümlerini tercih ettiklerini söyledi. Erdem Türkiye’deki öğrencilerin bu tercihlerinin altında bir meslek sahibi olarak üniversiteden mezun olma isteği olduğunu belirtti.



KÜLTÜREL YAKINLIK KUZEY MAKEDONYA’YI TERCİH ETME SEBEBİ



Yurtdışı eğitim alternatifleri değerlendirilirken incelenmesi gereken en önemli konulardan biri ülke seçimidir… Öğrencinin ülkeye adapte olabilmesi başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin anahtarı. Aynı zamanda öğrencilerin güvenliklerinden endişe duymayacakları bir lokasyon seçimi ebeveynlerin huzurunu güvenceye alır. Bu konuda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem; yurtdışında eğitimin aileler ve gençler için düşündürücü noktaları olduğunu belirtti. Erdem; gençlerin yurtdışında eğitim alırken en çok gittikleri ülkeye adapte olmada zorluk çektiğini belirtti. Amerika, İngiltere gibi Türk kültürüne uzak ülkelerde Türk gençlerinin adaptasyon zorluğu çektiğini gözlemlediklerini söyleyen Prof. Erdem; Balkanlar gibi tarihi bağlantılar sahip olunan ülkelerin Türk gençleri için en iyi lokasyon olduğunu sözlerine ekledi.



Rektör; Türkiye ile güçlü bağları olan Makedon halkının özellikle Türkiye’den gelen gençlere çok sıcak davrandıklarını ve ailenin bir parçası olarak gördüklerini belirterek; iki halk arasındaki örf, adet ve geleneklerinin benzer olmasının, ailelerin çocuklarını güvenle Kuzey Makedonya’ya göndermelerini sağladığını söyledi. Rektör Erdem “Güçlü bağları olan iki halkın ortak köklere sahip olması ailelerin içini rahatlatırken, pek çok aile kayıt için geldikleri Kuzey Makedonya’nın kültürel benzerliklerini gördükten sonra Türkiye’ye mutlu bir şekilde dönüyorlar. Çocuklarını güvenli ellere teslim ettiklerinden emin oluyorlar” dedi.



KUZEY MAKEDONYA MADDİ OLARAK AİLELERİ ZORLAMIYOR



Dolar ve Euro kurunun TL bazındaki artışının ailelerin yurtdışı eğitim hayallerini ertelemelerine neden olduğu bilinirken Kuzey Makedonya’da durum bu şekilde değil… Kuzey Makedonya’da yaşam maliyetlerinin düşük olması, Türk Lirasının Makedon Dinarı karşısında yüksek bir seyir izlemesi, üniversite ücretlerinin Türkiye’ye oranla daha cazip olması ülkenin yurtdışındaki en iyi eğitim rotasyonlarından olmasını sağlıyor.



Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde fiyatlar 18 bin ile 25 bin TL arasında değişiyor. Türkiye’de özel üniversite ücretlerinin 35 bin ile 45 bin TL arasında değiştiği düşünüldüğünde Kuzey Makedonya’daki üniversiteler aileler için uygun bir alternatif oluyor.



Ülkede yaşam giderlerinin düşük olması ve Türk Lirasının Makedon Dinarına göre değerli olması öğrencilerin keyifli bir öğrencilik geçirmesine, ailelerin ise ekonomi yapmalarına olanak sağlıyor. Kuzey Makedonya’da ev kirası 1000 lira (150 Euro) tutarken, ülkede bir aylık yaşam masrafı 1200 lirayı (200 Euro) buluyor. Bu rakamlara bakıldığında; Kuzey Makedonya’daki aylık öğrenci giderlerinin Türkiye’de büyükşehirlerdekinden daha düşük olduğu görülüyor.

