Üniversite harçları geri mi geldi? İletişim Başkanlığı'ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama

Sosyal medyada Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üniversite harçlarının geri getirileceği iddiası hızla yayılmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek." iddiası doğru değildir." denildi.
Ayrıca; "Bu durum kararın 1'nci maddesi 3 numaralı fıkrasında açıkca belirtilmiştir. Belirtilen ödemeler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda geçen ödemeler, sadece yurt dışından gelen öğrenciler ve program sürelerini aşan öğrencilerle ilgilidir." ifadelerine yer verildi.
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