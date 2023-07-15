Üniversite harçları geri mi geldi? İletişim Başkanlığı'ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama

Ayrıca; "Bu durum kararın 1'nci maddesi 3 numaralı fıkrasında açıkca belirtilmiştir. Belirtilen ödemeler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda geçen ödemeler, sadece yurt dışından gelen öğrenciler ve program sürelerini aşan öğrencilerle ilgilidir." ifadelerine yer verildi.