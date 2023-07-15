Üniversite harçları geri mi geldi? İletişim Başkanlığı'ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, üniversite harçlarıyla ilgili iddialara açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, birinci öğretim üniversite öğrencilerinin harç ödeyeceği konusundaki haberler yalanlandı.

Üniversite harçları geri mi geldi? İletişim Başkanlığı'ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama

Sosyal medyada Resmi Gazete'de yayımlanan kararla harçlarının geri getirileceği iddiası hızla yayılmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek." iddiası doğru değildir." denildi.

Üniversite harçları geri mi geldi? İletişim Başkanlığı'ndan üniversite harçlarıyla ilgili açıklama - 1

Ayrıca; "Bu durum kararın 1'nci maddesi 3 numaralı fıkrasında açıkca belirtilmiştir. Belirtilen ödemeler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda geçen ödemeler, sadece yurt dışından gelen öğrenciler ve program sürelerini aşan öğrencilerle ilgilidir." ifadelerine yer verildi.

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