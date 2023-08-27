Üniversite kayıt dönemi başlıyor: Ek tercih dönemi uyarısı

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, "Ön yerleştirmeler tamamlanacak, öğrenciler kayıtlarını yaptıracak. En geç 15 Eylül'e kadar da ek yerleştirmenin yapılacağını tahmin ediyoruz. Herhangi bir şekilde üniversiteye yerleşmiş olan yerleşti sonuç belgesini görmüş olan öğrenciler malesef başvuramayacak. Ben kazandım ama kaydımı yaptırmayacağım acaba ek yerleştirmeye başvurabilir miyim soruları geliyor, malesef başvuramaz. Bir öğrenci yerleşmişse kazandı belgesini aldıysa bu öğrenci ek yerleştirmeye başvuramayacak. Bu öğrencilere önerimiz kayıtlarını yaptırsınlar. O bölüme başlamasalar bile otursunlar sınava bir kere daha hazırlansınlar" uyarılarında bulundu.



Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? İşte 2023 güz dönemi tarihi Haberi Görüntüle Ek tercihler için önerilerinde bulunan Soğuk, "Öğrenciler ek yerleştirme yapacaklarında oradaki belirlenen taban puanının üstünde puana sahip olmak zorunda. Atıyorum 232 puanla kapattı oranın 232 puanla kapatmış olması orayı tercih edecek öğrencilerin 232'nin üzerinde puan almasını gerektiriyor. Eğer öğrencinin puanı 230 veya 229 ise taban puanının altında kaldığından listesinde buna yer veremiyor. 24 tercih hakları olacak bu tercih haklarının tamamını kullanmalarını öneriyoruz. Tercih listelerinde daha çok fazla kontejan kalan 10-15 kişilik mutlaka listelerinde bulundursunlar ki kazanma şanslarını artırsınlar." dedi.



Üniversite kayıtları 1 Eylül'e kadar sürecek. Sonraki günlerde de ek tercih dönemi başlayacak.