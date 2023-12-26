Üniversite sınavı başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS ne zaman?

ÖSYM 2024 YKS (AYT, TYT, YDT) tarihini paylaşmıştı. ÖSYM'nin yıllık sınav takvimiyle birlikte üniversite sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı belli oldu. Üniversite sınavı hazırlıklarına aylar öncesinden başlayan adaylar, bir süredir 2024 YKS tarihinin açıklanmasını bekliyordu. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS, gelecek yıl haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte, 2024 YKS başvurularında son durum...



2024 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.



Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da ‘Temel Yeterlilik Testi’ne, 9 Haziran’da ise ‘Alan Yeterlilik Testi’ne girecek.



2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YKS başvuruları; 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.



Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.



BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?



2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.



Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.