Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2024 YKS (TYT-AYT) başvuru ve sınav tarihi

Üniversite sınavlarının ne zaman yapılacağı, 2024 YKS için hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, YKS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2024 YKS (TYT-AYT) başvuru ve sınav tarihi

2024 ve sınav tarihleri, üniversite sınavı için çalışmaya devam eden öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, 2024 YKS sınav ve başvuru tarihleri de belli oldu. İşte ayrıntılar.

2024 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

Buna göre; sınavına girecek olan adaylar 8 Haziran’da ‘Temel Yeterlilik Testi’ne, 9 Haziran’da ise ‘Alan Yeterlilik Testi’ne girecek.

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2024 YKS (TYT-AYT) başvuru ve sınav tarihi - 1

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, 2024 YKS başvuru tarihleri de belli oldu.

Buna göre; 2024 YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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