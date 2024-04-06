Üniversite sınavı (YKS) ne zaman yapılacak? 2024 ÖSYM TYT, AYT ve YDT sınav tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024/YKS) için geri sayım başladı. Üniversitede okuyabilme hayalleri için çalışmalarına devam eden öğrenciler, gözlerini YKS sınav tarihine çevirdi. İşte ayrıntılar.



2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.



YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.