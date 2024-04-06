imsakiye

Üniversite sınavı (YKS) ne zaman yapılacak? 2024 ÖSYM TYT, AYT ve YDT sınav tarihi

Üniversite sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı, güzel bir üniversitede okuyabilmek için sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte TYT, AYT ve YDT sınav tarihi belli oldu. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Üniversite sınavı (YKS) ne zaman yapılacak? 2024 ÖSYM TYT, AYT ve YDT sınav tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024/) için geri sayım başladı. Üniversitede okuyabilme hayalleri için çalışmalarına devam eden öğrenciler, gözlerini YKS sınav tarihine çevirdi. İşte ayrıntılar.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...