Üniversite tercih süreci başlıyor

Üniversiteler için tercih süreci başlıyor. Temel Yeterlilik Testi'nden en az 150, Alan Yeterlilik Testi'nden en az 170 puan alan adaylar, tercih yapabilecek.



Bu yıl uzaktan eğitim dahil olmak üzere önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programlarında 845 bin 909 kontenjan var. Devlet üniversiteleri kontenjanı, okul birincileri hariç toplam 651 bin 885 olarak belirlendi. Vakıf ünviersitelerinde ise toplam kontenjan sayısı 168 bin 150.



Bu yıl ilk kez eczacılık ve diş hekimliğinde başarı sıralaması uygulanacak. Ezcacılık için en düşük başarı sıralaması 100 bin, diş hekimliği için 80 bin olarak belirlendi. Hukuk fakültelerinde 190 bin olan başarı sırası şartı da 125 bine çekildi.



Tercih işlemleri 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Ancak üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Kayıt hakkı kazananalar için elektronik kayıtlar, 29 Ağustos-2 Eylül, Üniversiteye giderek kayıtlar ise 31 Ağustos 4 Eylül arasında olacak.