Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-24 üniversitelerin akademik takvimi belli oldu mu?

2023-24 üniversitelerin açılış tarihi, YKS tercih işlemlerini tamamlayan birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından erişime açılan YKS tercih işlemlerinin sona ereceği tarih belli oldu ve gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. İşte ayrıntılar.



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.



Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.



2O23 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.



YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.