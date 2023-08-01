Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-24 üniversitelerin akademik takvimi belli oldu mu?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversite tercihlerinin başlamasıyla birlikte on binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Okumak istedikleri bölümle ilgili okul tercihlerini yapan üniversite adayları şimdi de üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-24 üniversitelerin akademik takvimi belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-24 üniversitelerin akademik takvimi belli oldu mu?

2023-24 üniversitelerin açılış tarihi, YKS tercih işlemlerini tamamlayan birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından erişime açılan YKS tercih işlemlerinin sona ereceği tarih belli oldu ve gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. İşte ayrıntılar.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-24 üniversitelerin akademik takvimi belli oldu mu? - 1

2O23 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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