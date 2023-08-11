Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? (2023-2024 üniversitelerin akademik takvimi)

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, 2023-2024 akademik yılının başlamasına kısa bir zaman kala, üniversite çağına gelmiş öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversiteye yeni başlayacak olan öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihini araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak?

Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? (2023-2024 üniversitelerin akademik takvimi)

2023-2024 üniversitelerin açılacağı tarih, üniversiteye ilk defa gidecek olan binlerce öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, YKS tercih sonuçlarına göre istedikleri üniversitenin çıkması sonrasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, üniversiteler ne zaman, hangi açıklacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? (2023-2024 üniversitelerin akademik takvimi) - 1

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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