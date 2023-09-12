Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversite açılışı ertelendi mi? (2023-2024 yılı üniversite akademik takvimi)

2023-2024 akademik takvimi birçok üniversitede farklılık gösterebiliyor. Üniversite kaydını tamamlamış ve bu yıl ilk kez gidecek üniversiteye gidecek olan öğrenciler ise yeni öğretim döneminin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, ertelendi mi?



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Depremden etkilenen 5 ildeki üniversiteler ise yeni döneme hibrit eğitimle başlamaya hazırlanıyor.



2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.



Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak.



Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 25 Eylül, Hatay Mustafa Kemal ve Gaziantep Üniversitesi 2 Ekim'de eğitime başlayacak.

Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.



Depremzedelerin yerleştirildiği büyükşehirlerdeki üniversiteler de yeni takvimlerini açıkladı.