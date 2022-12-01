Urfa STEM ve Bilim Merkezi, çocukları teknoloji ve bilimle tanıştırıyor

Merkezde uygulanan eğitim modeli STEM temelli probleme dayalı öğrenme olarak özetleniyor. Etkinliklerde proje temelli öğrenme (PTÖ) yaklaşımından sorgulama temelli fen öğretimi yaklaşımına (IBSE), aktif öğrenme yaklaşımından oyun temelli öğrenme yaklaşımına kadar farklı eğitim modelleri kullanılıyor.

Söz konusu modellerle öğrencilere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında temel bilgiler verilerek altyapı oluşturulması amaçlanıyor. Eğitimlerin haftada iki gün toplam 4 saat olacak şekilde yapıldığı merkezde lise ve üniversite öğrencilerine de yarışmalar için mentorluk desteği sunuluyor.



Küçük yaş gruplarına daha çok bilgisayar kullanmadan algoritmik, eleştirel ve inovatif düşünme becerisi, yaratıcılık, iletişim ve grupla çalışma becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler planlanırken; ilkokul 3 ve 4. sınıftan itibaren bilgisayar bilimine giriş yapılıyor.

Basit kodlama için Microsoft’un Scratch programından faydalanan eğitmenler, Scratch ile kendi oyunlarını geliştirerek ulusal yarışmalara katılan öğrencilerin olduğunu belirtiyor. Ortaokul grubu ile özellikle robotları ve elektronik kartları kodlama çalışmaları gerçekleştirilirken Legomindstorm robotu ile eğlenceli yarışmalar düzenleniyor.



Merkezde ağırlıkla eğitmenlerin kullandığı Microsoft’un Minecraft uygulaması, öğrencilerin özellikle okul dersleri ile ilgili çalışmaları görselleştirebilmesi ve 3 boyutlu olarak kavrayabilmesi adına büyük fayda sağlıyor.



STEM Akademi ve Kariyer Merkezleri projesinin bir uzantısı olarak başlayan STEMBÜS de Urfa’daki köy okullarını gezerek aktif bir şekilde hizmet veriyor. Yarı karavana çevrilmiş bir minibüs olan STEMBÜS’ün içine merkezde verilen eğitimlerde kullanılan materyal/araçlar yüklenerek köy okulları ziyaret ediliyor ve oradaki dezavantajlı öğrencilerle STEM ve Bilim Merkezi’nde yapılan çalışmaların benzerleri yapılıyor.