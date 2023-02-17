Uygulamalı eğitim nedir, dersleri neler? Üniversitelerde uygulamalı eğitim programı

Uygulamalı eğitimin ne demek olduğu, YÖK Başkanı'nın açıklamaları sonrasında araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle ilgili ayrıntıları duyuran Özvar, uygulamalı derslerin yüz yüze olacağını belirtti. Peki, uygulamalı eğitim nedir? Uygulamalı eğitim programı ne demek?

UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?



Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir.



Uygulamalı dersler, deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.