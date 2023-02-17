Uygulamalı eğitim nedir, dersleri neler? Üniversitelerde uygulamalı eğitim programı

Uygulamalı eğitimin ne demek olduğu, YÖK Başkanı'nın açıklamaları sonrasında araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle ilgili ayrıntıları duyuran Özvar, uygulamalı derslerin yüz yüze olacağını belirtti. Peki, uygulamalı eğitim nedir? Uygulamalı eğitim programı ne demek?
UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?
Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir.
Uygulamalı dersler, deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.
UYGULAMALI PROGRAMLAR YÜZ YÜZE
YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabileceğini dile getirdi.
Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler.