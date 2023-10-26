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Uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama

Uzman öğretmenlik sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edildi. Takvime göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. Peki, uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama

Millî Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023'te, 81 ilde tamamlanacak. için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin paylaşılmasını bekliyor. 

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama - 1

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte sınav yerleri de açıklanacak. 2023-2024 dönemi kılavuzuna göre sınav giriş belgeleri 13 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

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