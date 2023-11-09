Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? (MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı)

2023 uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan sınav öncesinde, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?



Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacak.



Sınav fotoğraflı giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.



SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



Uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.