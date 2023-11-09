Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? (MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı)

Uzman öğretmenlik sınavı tarihi, MEB tarafından sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekleyen adayların gündemin yer alıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerin, uzman öğretmen olabilmeleriyle için girecekleri yazılı sınav için geri sayım başladı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? (MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı)

2023 uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. Milli Bakanlığı () tarafından düzenlenecek olan sınav öncesinde, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacak.

fotoğraflı giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? (MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı) - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.

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