Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2022 MEB uzman öğretmenlik sınavı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sınavın ne zaman yapılacağı belli olmuştu. Sınava girecek kişiler şimdi de sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?



Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;



"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."



Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde MEB tarafından ilan edilecek.



SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?



Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.



Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.



Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.