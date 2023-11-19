Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?(2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavının başlamasıyla birlikte gündeme sonuç tarihi geldi. Bu yıl online olarak yapılacak olan sınavın başlamasıyla, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞLADI



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" başladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.



Adaylar sınava, Türkiye saatiyle 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleriyle internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN



SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.



Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.