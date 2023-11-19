Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?(2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavının başlamasıyla birlikte gündeme sonuç tarihi geldi. Bu yıl online olarak yapılacak olan sınavın başlamasıyla, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.
Adaylar sınava, Türkiye saatiyle 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleriyle internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.
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SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.
Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
SINAV NASIL YAPILACAK?
Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde bugün saat 23.59'a kadar sınavı tamamlayabilecek.
Ancak Türkiye saatiyle 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.
Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.
Adaylar, sınava ilişkin bilgilere "https://oygm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.
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