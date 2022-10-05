Uzmanlar uyarıyor: Örgün eğitimden açık liseye kopuşlar arttı

Açık öğretim liserine geçiş yapan öğrencilerin sayıları son yıllarda arttı. Bu durumun 2 nedeni var. İlki, öğrencilerin üniversite sınavına daha rahat hazırlanacağını düşünmesi ikincisi ise çalışmak zorunda kalanlar.

Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, ''Öğrenciler eğitimlerini açık lisede sokaktan almaya başladı. Lise kültürü almıyorlar. Çocukların okulda olmaları, başarılarını daha fazla etkiliyor'' dedi.

''ÖĞRENCİLER EŞİT TUTULMAMALI''



Eğitim uzmanları, açık liseden mezun olan öğrenci ile okula giden öğrencinin eşit tutulmaması gerektiği görüşünde.

Yılmaz, açık lisede okuyan çocuklara ek not verilmemesi gerektiğini söylüyor ve bunun nedenini de 'sınavlar farklı' diyerek belirtiyor.

Ahmet Efe Özer ve Selçuk Yıldırım lise son sınıfta açık liseye geçen öğrencilerden.



''KENDİ DÜZENİNİZİ KENDİNİZ OLUŞTURUYORSUNUZ''



Ahmet Efe Özer:



''Eğer açık liseye kaydolup kendiniz çalışmayı planlıyorsanız, kendi düzeninizi kendiniz oluştursunuz. Ben de bu yüzden istedim.''



Selçuk Yılmaz: Son sınıfa kadar örgün eğitimdeydim. On ikinci sınıfta açık öğretime geçtim



AÇIK LİSEYE GEÇİŞLER ARTTI



Açık liseye girişte herhangi bir kısıtlama yok. İsteyen herkes geçiş yapabiliyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) istatistiklerine göre açık öğretime devam eden öğrenci sayıları son 3 yılda 1 milyon 300'den 1 buçuk milyona çıkmış durumda.



2023'de bu sayının 1 milyon 700 bin olması öngörülüyor.