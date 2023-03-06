Uzmanlardan depremzede öğrencilere LGS ve YKS hazırlık tavsiyeleri

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Depremlerden etkilenen öğrencilerin farklı okullara nakledilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Beşgen Eğitim Kurumları Kurucusu İsmail Kaya, bu travmayı yaşayan depremzede çocukların öfkeli ve yalnız hissedebileceklerini belirterek çevresindeki herkesin adaptasyon sürecinde onlara hassas yaklaşması gerektiğine dikkat çekti.



Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin sonrasında eğitimlerine devam etmeleri gereken binlerce öğrenci farklı şehirlerdeki okullara nakledildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamaya göre, nakledilen öğrencilerin sayısı 166 bin 238’e ulaştı. Ayrıca Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de yeni kararlar alındı.

Ankara merkezli İsmail Kaya Beşgen Eğitim Kurumları'nın Kurucusu İsmail Kaya ise öğrencilerin yeni okullarına alışma ve sınava hazırlık süreçlerine dair değerlendirmede bulundu.

EN ÇOK NAKİL YAPILAN ŞEHİR ANKARA OLDU



MEB'in açıkladığı verilere göre, en çok nakil yapılan şehirler 22 bin 364 öğrenciyle Ankara ve 15 bin 611 öğrenciyle Mersin oldu. Sıralamayı 12 bin 44 öğrenci ile İstanbul takip ederken, Konya, İzmir, Antalya, Bursa ve Kayseri de depremzede öğrencilerin en çok nakledildiği iller arasında bulunuyor.

LİSE VE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER İÇİN SINAVLARDA KONU KISITLAMASI



Milli Eğitim Bakanlığı, depremin etkilerini en aza indirmek için öğrencilerin geleceğini belirleyen lise ve üniversite sınavlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde yeni kararlar da aldı. Buna göre LGS’de sadece 8’inci sınıfın birinci dönem, YKS'de ise 12'nci sınıfın birinci dönem konularını kapsayan sorular sorulacak.

Rehberlik servisleri, depremzede öğrenciler için harekete geçiyor

Depremzede öğrenciler için yasal düzenlemeler sürerken, uzmanlar da farklı şehirlerdeki okullara giden binlerce depremzede öğrencinin adaptasyon süreci ile ilgili yapılabilecekler ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında farkındalık oluşturuyor.

Okul değişikliğinin öğrenci için hayati bir olay olduğunu vurgulayan uzmanlar, öğrencilerin yeni hayatlarına daha hızlı uyum sağlayabilmeleri için rehberlik servislerinin müfredatlarına grup çalışmaları eklemeleri gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü drama, spor, tiyatro gibi etkinlikler artırılarak okula yeni katılan öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte daha fazla zaman geçirmesinin sağlanması, adaptasyon sürecini kolaylaştırıyor.

ADAPTASYON SÜRECİNİ DESTEKLEMEK İSTEYEN VELİ VE ÖĞRENCİLER NELER YAPABİLİR?



- Velilerin çocuklarıyla konuşarak deprem bölgesinden gelen öğrencilerle nasıl ilişkiler kuracaklarına dair fikir vermesi, alışma sürecine yardımcı olabilir. Bu bilinçlendirme sürecinde veliler çocuklarına yeni gelen arkadaşlarına depremle ilgili soru sormamaları, ötekileştirmemeleri, oyun gruplarına dahil etmeleri gerektiğini belirtebilir.

- Ortaokul ve lise düzeyindeki yaş ortalaması daha yüksek olan öğrenciler ise depremzede arkadaşlarının ihtiyaçlarını sorarak, okul içinde veya dışında destek olabileceklerini belirtip yalnız olmadıkları mesajını verebilir.

Uzmanlar ayrıca depremzede çocuklar için alınan tüm bu önlemlerin, deprem bölgesinde bulunmamasına rağmen olaylara sosyal medya aracılığıyla şahit olarak ikincil travma yaşayan öğrencilere de uygulanması gerektiğini aktardı.

Travmatik süreçlerle birlikte derslere ve insanlara karşı tepkisizlik eylemi gösteren öğrencilerin ancak bilinçli yöntemlerle ve sorularına yetişkin kişilerden yanıt alarak sağlıklı bir psikolojiye ulaşabileceğini belirtti.