Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl yükseköğrenim bursu ve ortaöğrenim bursu başvurularını alıyor. Ortaöğrenim VGM burs başvuruları 30 Ekim'de sona erdi. Başvurular, www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alındı. Peki VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 10:30

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları sona erdi

30 Ekim'de sona eren burs başvuruları www.vgm.gov.tr internet adresi üzerinden alındı. 

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğrenim VGM burs başvuruları sona erdi. Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarına ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

KİMLER VGM BURSUNDAN YARARLANAMAYACAK?

Açık Öğretim Liselerinde okuyanlar

Özel okullarda eğitim alanlar

Örgün eğitim almayanlar

Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçenler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar

Yurt dışındaki okullarda eğitim alanlar

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