Virüs gölgesinde büyük sınav

Liselere giriş sınavı virüs tedbirleri kapsamında yapılacak. Sınav öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde saat 09.00 ile 15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlması uygulanacak.



Pandemi nedeniyle öğrenciler bu yıl sınava kendi okullarında girecek. Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencinin tamamının sınav kaydını otomatik yaptı. Sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873'den,, 18 bin 139'a çıkarıldı. Tüm sınav merkezleri dezefenke edilerek hazırlandı ..



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da belediye başkanlarına çağrı yaptı. Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. " mesajını paylaştı.



Okul bahçesine girişten sınav bitimine kadar da bir dizi tedbir uygulanacak. Öğrenciler bahçeye 1 metre aralıklı sırayla alınacak. Maskeyle içeri girecek adaylara sınav salonunda yenisi verilecek.

İsteyen sınavda maskesini çıkarabilecek. Gözetmenlerse sınav boyu maskeli olacak. Arada ve sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Veliler okul bahçesine alınmayacak.

Covid-19 teşhisi almış öğrenci ayrı bir yerde sınava alınabilecek.



Öğrenciler, 75 dakika sürecek birinci oturumda 50 sözel sorusu yanıtlayacak. 45 dakika aranın ardından başlayacak İkinci oturumda ise 40 soruluk sayısal testi çözülecek soru kitapçıkları 22 Haziran'dan itibaren verilecek.